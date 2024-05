Der Kampf am Frühstückstisch

Die nicht ganz wahre Geschichte zur Erfindung der süsslichen Frühstücks-Verführung Pop-Tarts. «Unfrosted» ist ein Film, der sich selbst nicht so ernst nimmt, der subtil auf Dinge anspielt, die in den 1960ern nicht in Ordnung waren und weniger subtil Referenz auf Geschehnisse der jüngeren Geschichte nimmt. Ein guter Film? Meh, definiert gut. Ein unterhaltsamer Film? Das absolut. Ein durch und durch Star-besetzter Film? Aber hallo! Und zwar so sehr, dass man sich bei jedem neuen Charakter fragt: «Na, wen haben sie hierfür ran geholt?» und praktisch nie enttäuscht wird. Macht es euch also gemütlich, schaltet «Unfrosted» ein – und vergesst die Snacks nicht! Snacks sind bei einem Film, in dem permanent über Essen geredet wird, absolut essentiell!