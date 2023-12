Die etwas andere Geschichte vom Weihnachtsmann

Kein rot-weisser Weihnachtsmann aus der Hollywood-Maschine

Statt den Ursprung des Weihnachtsmannes kitschig an den Nordpol mit den Elfen zu verlegen, sorgt «Klaus» dafür, dass man wieder mehr zu den anderen Wurzeln zurück geht und man sich Richtung Skandinavien orientiert. Im Film taucht ein kleines Mädchen auf, welches der traditionellen Kleidung her von den Sámi kommt, einem indigenen Volk, welches seinen Ursprung in Lappland hat. Die Kleine kann Jespers Sprache nicht und ist fremd in Smeerensburg, weshalb wohl darauf zu schliessen ist, dass Smeerensburg nicht in Finnland, sondern möglicherweise eher im Norden Schwedens oder sogar Norwegens liegen könnte. So genau weiss man es aber nicht.