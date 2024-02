Percy Jackson 2.0

Als ich den ersten Film «Percy Jackson – Diebe im Olymp» damals gesehen habe, war ich eigentlich begeistert. Dann habe ich das Buch gelesen und gemerkt, dass die Kritik an den Filmen durchaus berechtigt ist. Im Film ist Percy älter, viele Details sind völlig verändert – wie das ja oft bei Buchadaptionen der Fall ist – und man weiss von Anfang an, wessen Sohn Percy ist. Die Serie scheint sich da jetzt mehr an die Buchvorlage zu halten, was Fans der Bücher besonders freuen dürfte. Und auch, wenn ich mehr in der nordischen Mythologie als in der griechischen Daheim bin, kenne ich eben doch so ziemlich jeden Gott, jede Göttin und sämtliche Kreaturen, die in der griechischen Mythologie so vorkommen. Ein nicht unbedeutendes Wissen, wenn man die Serie schaut, denn logischerweise sollte man sich ein bisschen auskennen, um wirklich durchzusteigen.



Walker Scobell schlüpft in die Rolle von Percy Jackson. Manche von euch werden ihn vielleicht aus seiner Rolle in «The Adam Project» an der Seite von Ryan Reynolds kennen. Für mich hätte es keine bessere Wahl für Percy Jackson geben können, weil Walker wirklich ein ausgezeichneter Schauspieler ist. Ich hoffe nur, dass Logan Lerman das hier nicht liest, der Percy Jackson im Film verkörperte. Logan: Du in allen Ehren, aber Walker passt einfach etwas besser in die Rolle, wenn man vom Buch ausgeht. Nicht böse sein! Du bist nach wie vor der beste D’Artagnan.



Die erste Staffel von «Percy Jackson and the Olympians» gibts auf Disney+. Und gute Neuigkeiten: Die zweite Staffel wurde bereits bestätigt. Wir dürfen uns also darauf freuen, noch mehr von Percy Jackson zu sehen – und in Zukunft bestimmt noch so einiges von Walker Scobell!