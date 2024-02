Die Heldin der Cultura Rumantscha

Eine junge Frau steht im Fahrstuhl, ein Velohelm auf dem Kopf, sie wiederholt immer wieder bestimmte Wörter – rätoromanische Wörter. Ruhig steigt sie aus, geht in ein Büro, in welchem Männer im Anzug ein Meeting haben, sie nimmt ihren Rucksack vom Rücken, packt eine Paintball-Waffe aus, dreht sich um und ruft: «Wir lassen uns nicht auslöschen!» Dann eröffnet sie das Feuer.



So beginnt die neue Serie «L’ultim Rumantsch» vom SRF. Die junge Ladina – gespielt von Newcomerin Annina Hunziker – ist Aktivistin aus Leidenschaft mit Hang zum Extremen. In Zürich studiert sie Politik, will die Welt verbessern, Grosses erreichen. Währenddessen kämpft ihr Grossvater in Graubünden um das Überleben. Nicht um sein eigenes, sondern das der Zeitung «Posta», der letzten rätoromanischen Zeitung. Als Patron des grössten Medienhauses Graubündens ist es ihm ein Anliegen, dieses Stück Kultur zu erhalten. Dabei stösst er bei seinem Sohn allerdings auf taube Ohren. Wie eng sich das Familienoberhaupt der Familie Durisch mit dem Rätoromanischen verbunden fühlt, zeigt sich daran, dass er selbst die Sprache spricht, Wert darauf legt, dass sein Sohn diese nicht aussterben lässt und selbst am Empfang auf rätoromanisch begrüsst wird. Nach einer Abstimmung steht fest: Die «Posta» bleibt erhalten.



Als Durisch jedoch stirbt, sieht sein Sohn seine Chance gekommen, das Unternehmen auf seine Weise zu führen. Diese Rechnung hat er allerdings ohne das Testament seines Vaters gemacht, der seiner Enkelin die Leitung der «Posta» vererbt. Und diese Enkelin ist niemand anderes als Ladina. Die hat ihr Bündner Leben eigentlich hinter sich gelassen, doch durch den Disput mit ihrem Onkel erwacht etwas in ihr. Und im Kampf um die «Posta» kommt ihr ihre rebellische Ader gerade recht. Erst aus Trotz gegen ihren Onkel, dann aus Überzeugung beginnt Ladina mit ihrer Arbeit, das Lebenswerk ihres Grossvaters zu retten. Wird es ihr gelingen?



Die erste Staffel der neuen Serie «L’ultim Rumantsch» ist jetzt auf Play SRF zu sehen und immer eine neue Folge, jeden Sonntag um 18:15 Uhr auf SRF 1.