Roald Dahls «The Witches» begleitet einen Waisenjungen, der von seiner Grossmutter aufgezogen wird. Eines Tages erfährt er, dass Hexen tatsächlich existieren, wie sie in Wirklichkeit unter ihrer Verkleidung aussehen und vor allem eines: Dass sie Kinder hassen und diese am liebsten weltweit ausmerzen würden. Um vor der bösen Hexe, welche dem jungen Charlie in seiner Stadt begegnet ist, für eine Weile zu entkommen, gönnen Charlie und seine Grossmutter sich in einem schicken Hotel am Meer eine kleine Auszeit – ohne zu wissen, dass sie direkt in die Höhle des Löwen laufen. Und dieser Ausflug soll das Leben von Grossmutter und Enkel, aber auch jenes der Hexen für immer verändern.