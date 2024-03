Hell und Dunkel, Tag und Nacht

Aber ja, «Orion and the Dark» ist tatsächlich ein Kinderfilm, das gebe ich zu. Einer, der sich an kleine Kinder, aber auch Eltern von Kindern richtet, die Angst vor der Dunkelheit haben. Orion ist einer von ihnen, er fürchtet sich nicht nur vor der Dunkelheit, sondern eigentlich vor so ziemlich allem, was das Leben bereit hält und unter Umständen sogar lebenswert macht. Das ist nicht nur einschneidend für ihn, sondern auch wahnsinnig anstrengend für seine Eltern. Als er eines Nachts wieder in die Dunkelheit ruft, wie sehr er sie hasst, nimmt sie plötzlich Form an – und wirkt mit einem Mal gar nicht mehr so einschüchternd.