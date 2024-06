Ein Bauch voller Schokolade und ein Kopf voller Träume

«Come with me and you’ll be in a world of pure imagination» – dieser Songtext ist für mich der Inbegriff des Träumens. Und grosse Träume, die hat Willy Wonka. Während er davon träumt, seinen eigenen Süssigkeitenladen zu haben und ganz besondere Schokolade herzustellen, träume ich davon, diese Schokolade essen zu können, ohne zuzunehmen. Manche Träume werden wahr, andere nicht. Jetzt könnt ihr raten, welcher in Erfüllung geht und welcher immer schwerer mit sich rumgeschleppt wird.



Ich muss zugeben: Ich bin nicht der grösste Fan von Timothée Chalamet. Das können manche jetzt vielleicht nicht verstehen, aber ich habe den Hype um ihn nie so richtig verstanden und wusste nicht, wieso sich alle so um ihn reissen. Nach «Wonka» muss ich sagen: Ich kann verstehen, wieso er ein so viel beschäftigter Schauspieler ist. Denn seine Leistung als innovativer, junger Willy Wonka, der nur davon träumt, seine Mutter zu ehren und ganz nebenbei ein fieses Schokoladenkartell und korrupte Polizisten bekämpft, hat mich begeistert. Seine gesangliche Leistung ist in Ordnung, aber sein schauspielerisches Können macht das wieder wett. Und Willy Wonka eröffnet ja schliesslich eine Schokoladenfabrik und kein Konservatorium für junge Gesangstalente.