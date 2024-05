Im Film «Villains» treffen Kleinkriminelle auf psychotische Killer. Und auf wessen Seite soll man denn da nun sein? Das Ehepaar hat definitiv nicht alle Tassen im Schrank, aber das Pärchen macht einen auf Bonnie und Clyde, was auch nicht viel besser ist. Gut, die beiden jungen Leute haben niemanden ermordet…Noch nicht. Alles war sie wollen, ist nach Florida reisen, um dort Muscheln zu verkaufen. Und alles was zwischen ihnen und ihrem Traum steht, ist ein leerer Tank. Und ein Ehepaar, das sie umbringen will. Minor inconvenience.