Von all den Geistern der Weihnacht, über Bob Cratchit – gespielt von Kermit, dem Frosch – bis hin zu unserem griesgrämigen Antagonisten Ebenezer Scrooge. Wer hier allerdings einen Muppet erwartet, dem habe ich nur eines zu sagen: Humbug! In die Rolle von Scrooge, der Weihnachten so verachtet und geizig bis ins geht-nicht-mehr ist, schlüpft der zweifache Oscar-Preisträger Michael Caine, der den Charakter so überzeugend darstellt, dass man beinahe nicht mehr merkt, dass es sich um einen Muppet-Film handelt. Was ist das Geheimnis? Michael Caine hat es selbst einst gelüftet und sagte, er machte von Anfang an klar, dass er die Muppets nicht als Puppen betrachten und behandeln würde, sondern in den einzelnen Szenen als vollwertige Schauspielkolleginnen und -Kollegen. Dadurch erhält Ebenezer Scrooge einen ganz besonderen Dreh und es läuft einem ein kalter Schauer über den Rücken, wenn Michael Caine in seinem schwarzen Mantel, Hut und Gehstock grimmig durchs Bild läuft.



Es gibt unzählige Verfilmungen von «A Christmas Carol», doch meiner Meinung nach hat es bisher niemand mehr so gut hinbekommen wie die Muppets. Selbst bei den Dialogen bleibt die Verfilmung zum Teil extrem nah am Buch von Charles Dickens dran. Mit Liedern, die gute Laune machen, das Herz berühren und Lust auf Weihnachten machen ist es kein Wunder, dass dieser Film jedes Jahr in meiner Familie an Heiligabend auf dem Pflichtprogramm steht. Obwohl es eher ein Privileg ist, dieses Werk immer wieder schauen zu dürfen, als eine Pflicht. Trotz Muppets ist «The Muppet Christmas Carol weit entfernt davon, albern zu sein – was durchaus auch an der Performance von Michael Caine liegt. Aber auch an der Story selbst. Natürlich lacht man Tränen, aber diese fliessen genauso aus Traurigkeit, Mitgefühl und Liebe. Wer jetzt Lust bekommen hat, es mir gleich zu tun und an Heiligabend einfach mal ins – ziemlich schmutzige – London des 19. Jahrhunderts zu reisen, um herauszufinden, ob Ebeneezer Scrooge sich zum Guten ändern kann, dem habe ich nur eines zu sagen: Kommt rein auf Disney+ und lernt ihn besser kennen, Kumpel!