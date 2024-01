Ihr kennt sicher die rührende Geschichte von Oliver Twist, dem armen, kleinen Waisenjungen, der im Waisenhaus nach mehr Essen fragte, dafür bestraft wurde und durch eine Reihe von Ereignissen letztlich nach London flieht, in der Hoffnung, dort sein Glück zu finden. Dort gerät er in die Fänge einer Diebesbande, wird krank, von einem reichen Mann gesund gepflegt, von derselben Diebesbande entführt und am Ende aber von dem reichen Mann, der den Vater des Kleinen kannte, adoptiert. Somit nimmt die Geschichte von Oliver ein gutes Ende. Doch habt ihr euch jemals gefragt, was wohl aus den anderen Jungs, mit denen er unter dem Dach des Gauners Fagin lebte, wurde? «The Artful Dodger» hat die Antwort auf diese Frage – zumindest für einen dieser Jungs. Dodger, der stets einen Zylinder trug, den er einem reichen Mann stibitzte, ist inzwischen in Australien gelandet – kam er dorthin, wie wir denken, dass er dorthin kam? Immerhin wurden im 19. Jahrhundert Kriminelle als Strafe ans andere Ende der Welt verschifft…