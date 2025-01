Ein Hoch auf die Stuntmen dieser Welt

«The Fall Guy» ist in meinen Augen eine Hommage an die Stuntpeople und zeigt, wie wichtig sie für die Filme und auch für die Stars sind. Ausserdem versucht der Film nicht zu beschönigen, welche Gefahren der Job mit sich bringt und was mit einem Stuntmen passiert, nachdem er sich so schwer verletzt, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Denn was bleibt ihm dann, wenn das, was er am besten kann und am liebsten macht, genommen wird?