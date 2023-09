Ein schummriges Büro, ein Mann mit Zigarette, wir erfahren im Voice-over, dass er ein Privatdetektiv ist, der schon so manchen Mistkerl hinter Gitter gebracht hat. Doch auch, dass sein härtester Fall noch kommen sollte. Hätte er gewusst, was ihn erwartet, an jenem schicksalhaften Tag, als SIE in sein Büro kam – er wäre wohl so weit gelaufen, dass selbst der Teufel und seine Höllenhunde ihn nicht hätte einholen können. Auftritt: Femme Fatale, eine schöne Frau, in der Regel mit grossem Hut, roten Lippen und einem dunklen Geheimnis.



Jap, so sahen unzählige Filme in den 1930er bis 1950er Jahren aus, ein Genre, dass als Film Noir in die Geschichte einging. Die Zeit der ruppigen Privatdetektive mit einer Vorliebe für Bourbon oder Whisky und mysteriösen Frauen, denen kein Mann widerstehen kann, ist vorbei. Und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, wurden die Frauen doch damals gerne auch als Zuckerschnecken bezeichnet und den Männern eine Ohrfeige gegeben. Dahin wollen wir natürlich nicht mehr zurück.