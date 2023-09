Ein Psychodrama, als Komödie getarnt

Ich weiss bis jetzt nicht so recht, was ich «Triangle of Sadness» halten soll. Er ist so ganz anders, als ich erwartet hab und geht in eine völlig andere Richtung, als eingangs erwartet. Als schlecht würde ich ihn allerdings trotz recht ekliger Szenen nicht bezeichnen, denn der Film spielt nicht nur mit der Oberflächlichkeit der Model-Szene, er stellt die Dekadenz der Schönen und Reichen an den Pranger und geht auf einen dunklen Pfad in die Psyche des Menschen und was mit dieser passiert, wenn man sich plötzlich in einer Machtposition befindet. Es geht um Abhängigkeit und wie weit man für seinen eigenen Vorteil gehen würde. Und obwohl «Triangle of Sadness» als Komödie angepriesen wird, kann ich mich nicht wirklich dazu durchringen, ihn zu diesem Gerne zu zählen, denn er ist so viel mehr als nur eine Komödie, ja sogar so viel mehr als eine schwarze Komödie. Ja, er ist lustig, er ist völlig absurd und hat durchaus auch Arthouse-Anwandlungen – wovon ich ja weniger ein Fan bin. Aber er ist auch ein Drama, ebenso wie ein Psychothriller, der an «Lord of the Flies» erinnert.