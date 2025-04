Eine Liebe wie im Bilderbuch – oder Fotoalbum

Pia ist eine junge, hübsche, talentierte Frau, die sich mit ihrem Fotostudio ein eigenes Business aufgebaut hat. Das könnte allerdings besser laufen, genauso wie ihr Liebesleben. Ihre Zeit verbringt sie hauptsächlich mit ihrem besten Freund Jay. Die beiden wären eigentlich das perfekte Paar, wenn Jay nicht schwul wäre. Wirklich traurig über ihr Single-Dasein ist Pia eigentlich nicht, doch als ihre kleine Schwester heiratet, reibt ihr ihre Mutter diese Tatsache ziemlich unter die Nase. In Form von Goldschmuck, den sie in einem Safe bei der Bank liegen hat und den sie Pia verspricht, wenn diese denn mal heiratet. Was Pia aber eigentlich gar nicht plant.