Diese WG-Probleme möchte man nicht haben

Natürlich sehen die Probleme und auch die Lösungen jedoch etwas anders aus, als in einer menschlichen WG. Oder musstet ihr eurem Mitbewohner schon einmal sagen, dass er seinen Hut aus der Haut einer Hexe wegwerfen soll, weil dieser verflucht ist? Oder konntet nicht mehr in der Stube sitzen, weil das Abendessen von letzter Nacht noch überall herum lag? Okay, das kam vielleicht schon bei dem ein oder anderen von euch vor. Aber dabei handelte es sich wahrscheinlich eher um halb gegessene Pizzakartons und nicht halb getrunkene Jungfrauen.



«What We Do In The Shadows» läuft inzwischen schon in der fünften Staffel auf Disney+ und zeigt, dass man selbst im Alter von mehreren hundert Jahren manchmal noch nicht in der Lage ist, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, erwachsen zu werden, Ordnung zu halten oder dazuzulernen und auch mal einzusehen, wenn man falsch lag. Frustrierend für den Diener? Ja. Lustig für uns als Zuschauende? Auf jeden Fall! Schaut also vorbei und ich verspreche euch, dass ihr euch unsterblich amüsieren werdet – wenn euch Colin Robinson nicht vorher zu Tode langweilt.