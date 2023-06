Elton John – Was für eine Rakete, Mann!

Ich könnte mich da grad wieder so aufregen! AAHH! Er hätte es so verdient! Niemand hätte Sir Elton John so verkörpern können wie er. Und auch die Leistung von Jamie Bell war grossartig. Wie gross der kleine Billy Elliott doch geworden ist. Ausserdem behaupte ich, dass Jamie Bell in sämtlichen Filmen mitspielt. Das ist zwar nicht so, aber es passiert viel zu oft, dass ich mich frage, wer sonst noch in einem bestimmten Film mitgespielt hat und auf IMDB dann sehe, dass Jamie Bell Teil des Casts war.



Aber es geht hier nicht um Jamie Bell oder meine Gefühle gegenüber dem Übergehen von Taron Egerton bei den Oscars. Sondern um einen grossartigen Film von Regiesseur Dexter Fletcher, der auf zauberhafte Weise das Leben, das sexuelle Erwachen und den Karriereaufstieg und -abstieg zeigt. Bis Elton John wie der Phönix aus der Asche emporstieg, sich Hilfe bezüglich seines Drogenproblems suchte und der Welt bewies: Er steht noch – und das besser, als je zuvor! Ich verabschiede mich ins Wochenende und ratet was (um noch ein bisschen anzugeben): Ich gehe morgen zu «Farewell Yellowbrick Road», der Abschiedstour von Sir Elton John! Vielleicht sehe ich ja manche von euch dort!