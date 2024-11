Da Jack eigentlich gerade geboren wurde, hat er natürlich keine Ahnung von irgendwas und ist deshalb kindlich naiv. Was ihn aber sehr süss macht. Und er lernt auch schnell dazu, wodurch das kindliche schnell vergessen ist. (Manche würden diese Tatsache nämlich als creepy ansehen, aber da muss man jetzt einfach mal drüber hinweg schauen. Es ist nur ein Film!) Ausserdem ist Jack nicht gern drinnen, weil es ihm dort zu warm ist. Wir vergessen schliesslich nicht: Er ist nach wie vor ein Schneemann. Und wie es in solchen Weihnachtsfilmen nun einmal so ist, hinterfragt das auch kaum jemand in der Stadt, sondern so ziemlich alle akzeptieren es mit der Begründung, dass schliesslich Weihnachten sei.



Bei «Hot Frosty» wird einem nicht nur warm ums Herz, sondern auch sonst am Körper, denn – auf die Gefahr hin, jetzt sehr oberflächlich zu wirken – Jack ist heiss. Was soll man machen. Aber deswegen wurde er ja auch gecastet. Am Ende gibts dann noch…Nein! Keine Angst, ich verrate nicht, was am Ende passiert. Obwohl ihr es euch wahrscheinlich denken könnt. Wer also bei diesem kalten Wetter einen gemütlichen Filmabend machen will, ohne gross nachdenken zu müssen, kann sich von «Hot Frosty» so richtig einheizen lassen. Da braucht es dann auch kein Kaminfeuer mehr.