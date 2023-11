Ich hatte mir bei der Serie, in der Rob Lowe an der Seite seines Sohnes John Owen Lowe spielt, etwas anderes vorgestellt. Ich weiss nicht wirklich was, aber auf jeden Fall etwas anderes. Das heisst aber in keinstem Fall, dass ich enttäuscht war über das, was ich zu sehen bekam. Im Gegenteil: Die Serie hat mich so mitgerissen, dass ich fast schon richtig genervt war, als ich die acht Folgen der ersten Staffel durch hatte – was schon nach zwei Tagen der Fall war.