Grandpa undercover

Charles hat ein Problem, welches wohl viele Menschen, vor allem im Alter plagt: Er ist einsam und er langweilt sich. Nach dem Tod seiner Ehefrau verbringt er seine Tage damit, Zeitung zu lesen und spannende Artikel auszuschneiden, um diese seiner Tochter per Post zuzuschicken. Die merkt, dass die Situation nicht einfach für ihn ist und schlägt ihm vor, sich ein Hobby zu suchen. Da stösst Charles durch Zufall auf eine Zeitungsannonce. Okay, nicht so sehr Zufall, immerhin macht er den ganzen Tag nichts anderes, als Zeitung zu lesen. Bei dem Inserat handelt es sich um einen Job und Charles bringt genau die richtigen Qualifikationen mit: Alt, aber im Kopf nicht gealtert und er hat nicht nur ein Handy, er kann sogar Fotos damit verschicken! Der Job? Spion!



In einem Altersheim wurde der Schmuck einer Bewohnerin gestohlen. Ihr Sohn engagiert eine Privatdetektivin – und die engagiert Charles kurzerhand als ihren Maulwurf, «a man on the inside» also. Und da hätten wir auch schon den Titel der Serie: «A Man on the Inside». Sein Auftrag ist simpel: Herumschnüffeln, keine Aufmerksamkeit erregen, den Dieb ausfindig machen, regelmässige Updates an seine Chefin durchgeben. Nach einem Monat soll der Spuk vorbei sein und Charles kann in sein altes Leben zurückkehren.