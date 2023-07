London, Mitte des 19. Jahrhunderts: Ein junger Mann betritt eine Brücke, ein Seil in der Hand, die Themse unter ihm, Verzweiflung in seinen Augen. Mit einem letzten Blick auf die Stadt bindet er das Tau am Geländer fest, legt sich die Schlinge um den Hals – und springt. Dann wird das Bild schwarz und ein Rückblick führt uns in eine Zeit, sieben Jahre vor dem Selbstmord – oder war es nur ein Versuch? Schnell erfahren wir seinen Namen: Pip. Und sofort habe ich grosse Erwartungen an «Great Expectations», die neue Serie auf Disney+.



Basierend auf dem Erfolgsroman von Charles Dickens – übrigens sein vorletzter Roman, den er vollständig zu Ende schrieb – werden wir in die Welt des jungen Pip entführt, der bei seiner älteren Schwester und deren Ehemann, einem Schmied, lebt, nachdem die Eltern und alle weiteren Geschwister an den Pocken gestorben sind. Er ist also, und wer hätte das bei einem Charles-Dickens-Roman nur erwartet, ein Waisenjunge. Er wird von seiner Schwester regelmässig geschlagen, er hat aber ein enges Verhältnis zu seinem Schwager. Für mich ja nicht vorstellbar, dass eine Schwester ihr Geschwister so behandelt, immerhin sind die beiden doch alles, was ihnen von ihrer Kernfamilie geblieben ist.

In der ersten Folge lernen wir also Pip kennen, seine Wohnumstände und wie es dazu kam. Doch auch, dass er ein gutes Herz hat und Menschen in Not hilft. Denn als er zum Grab seiner Eltern geht, überrascht ihn auf dem Friedhof ein entlaufener Sträfling, der ihn unter Androhung von Gewalt bittet – also zwingt, wenn wir ehrlich sind – ihm Essen und Trinken zu bringen, etwas das ihn wärmt, denn die erste Folge spielt an Heilig Abend. Ich weiss, eine sehr passende Jahreszeit, zum Start der Sommerferien. Aber ich komm noch dazu, wieso ich heute «Great Expectations» zum Streamen empfehle.