Weihnachtlich? Ja! Millionnen-Gage wert? Meh...

«Red One» ist auf gewisse Weise ein Film, in dem man Dwayne Johnson erwartet. Ihn allerdings in einem Weihnachtsfilm zu sehen, stand nicht unbedingt auf meiner Bingo-Karte. Viele werden mir vielleicht nicht zustimmen, aber mir hat der Film gefallen. Was vielleicht auch daran liegt, dass es ein Weihnachtsfilm ist und Chris Evans mitspielt. Aber das ist nur eine Vermutung. Was ich jedoch völlig verrückt finde, ist, dass alleine ein Fünftel des Film-Budgets für die Gage von Dwayne Johnson draufging. I get it, er ist ein grosser Star. Aber rechtfertig seine Leistung im Film diese Summe? Um es zu verdeutlichen: Es kostete 250 Millionen US-Dollar, den Film zu machen. Das macht für «The Rock» eine Gage von sage und schreibe 50 Millionen US-Dollar. Dazu kann ich nur eines sagen: Santa, wenn es dich wirklich gibt – und du nicht gerade entführt wurdest –, weiss ich, was ich mir zu Weihnachten wünsche! Und ich wäre schon zufrieden mit einem Fünftel von Dwayne Johnsons Gage!