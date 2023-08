James Bond oder doch Rachel Stone?

Zieht man Vergleiche Zwischen «Heart of Stone» und «James Bond», kann man so einige Parallelen entdecken. Stone gehört zu den Besten ihrer Organisation, so auch James Bond. Während Bond als 007 bezeichnet wird, hat Rachel Stone die Bezeichnung «Nine of Hearts», denn der Geheimbund, für den sie arbeitet, ist in vier Gruppen aufgeteilt, die alle nach einer Kartenfarbe, also Herz, Kreuz, Karo und Pik benannt sind. Bei James Bond ist der oder die Vorgesetzte M, während das technische Genie Q ist.