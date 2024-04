Die Möglichkeit zu haben, einfach meine Meinung frei von der Leber zu schreiben, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, ist toll. Niemand kann mir rein reden und sagen, dass ich es anders formulieren soll, denn: Es ist meine Kolumne, deshalb darf ich auch so schreiben wie ich will. Alle anderen können die Klappe halten – pun intended. Und das ist nicht böse gemeint, wirklich nicht.