Kokosnüsse, Halbgötter und versunkene Inseln

Eigentlich fand ich ja, dass «Moana» in sich abgeschlossen war. Für mich hätte es keinen zweiten Teil gebraucht. But here we are. «Moana 2», oder wie er hierzulande heisst «Vaiana 2» ist inzwischen auf Disney+. Unsere Heldin ist inzwischen ein paar Jahre älter, bei ihrem Volk angesehener und immer noch keine Prinzessin, wie sie betont. Im zweiten Teil des Disney-Abenteuers ist Moana (ja, ich nenne sie Moana und weigere mich, sie Vaiana zu nennen) auf der Suche nach weiteren Menschen. Denn wie es aussieht, ist ihre Insel die einzige, die auf der Welt übrig ist und ihr Volk völlig alleine.