Kommen ein Kanadier und ein Australier ans Filmset...

Ich weiss, ich weiss. Normalerweise liefere ich euch immer Streamingtipps. So könnt ihr Kinospass daheim erleben. Aber warum nicht mal wieder Kinospass im Kino erleben? Klar, auf überteuertes Popcorn können wir alle gut verzichten. Aber Kino ist doch irgendwie auch immer ein Event. Im Vorfeld sucht ihr euch die Plätze aus, dann gibts besagte teure Snacks, im Kinosaal wird das Licht gedimmt und die erste Werbung läuft. Dann kommen Trailer. Auch nicht schlecht. Also früher habe ich das geliebt. Heute sind mir die Trailer manchmal zu lang und verraten zu viel. Aber egal, gehört dazu. Und dann wird es ganz dunkel und der Film beginnt. Ist es euch draussen zu heiss? Keine Sorge, im Kino ist es gekühlt. Es regnet? Im Kino ist es trocken. Danach noch mit der Begleitperson oder den Begleitpersonen Essen gehen und sich über den Film unterhalten. Klingt für mich nach einem ziemlich perfekten Abend. Und vor allem mit dem Film, der am 24. Juli in die Kinos kommt: «Deadpool & Wolverine».



Ich durfte ja die ersten 30 Minuten des Films schon sehen – little perks that come with my job – und war richtig traurig, fast schon genervt, als ich nicht weitergucken durfte. Denn «Deadpool & Wolverine» verspricht mal wieder, die Lachmuskeln so zu malträtieren wie Deadpool seine Feinde. Als Kirsche oben drauf durfte ich dann der Pressekonferenz beiwohnen, die im Rahmen der Promotour für den Film abgehalten wurde. Dabei gab es einen Überraschungsgast. Und ich meine nicht Ryan Reynolds oder Hugh Jackman, die anwesend waren. Nein, die Rede ist von Peggy. Ein kleiner Hund, der lieber abseits der Bühne schlafen wollte, statt Fragen zu beantworten. Dafür erfuhren wir aber von Ryan Reynolds, wie eng er und Hugh Jackman befreundet sind und dass der Kanadier auch schon mal nach Hause kommt, nur um seine Kinder und Jackman vorzufinden, wie sie gemeinsam «The Greatest Showman» gucken – und Jackman eine live Performance hinlegt. Ausserdem verrät Hugh Jackman, dass er seine Rolle als Logan, aka Wolverine eigentlich an den Nagel gehängt hatte. Drei Tage später las er dann das Script zu «Deadpool & Wolverine» und bemerkte, dass er so ganz und gar noch nicht fertig mit Logan war.



Wer den Film gucken will, muss sich auf folgendes einstellen: Entweder, ihr habt «Deadpool» und «Deadpool 2» gesehen sowie die Serie «Loki»… oder ihr versteht vielleicht nur die Hälfte der Anspielungen. Wäre schade, aber vielleicht auch nur halb so schlimm. Denn lustig wird der Film wohl auf jeden Fall. Und damit muss man auch mal danke sagen, denn «Deadpool & Wolverine» ist diesmal für die Millennials gemacht worden! Woohoo!! Und Regisseur Shawn Levy hat Recht: Niemand, absolut niemand wäre in der Lage, Deadpool so zu spielen, wie das Ryan Reynolds macht.