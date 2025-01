Lasst eurer Fantasie freien Lauf und ihr findet die besten Freunde

Der Film «IF: Imaginary Friends», der jetzt auf Sky zu sehen ist, geht diesen Fragen nur ansatzweise nach. Die viel grössere Frage ist: Was passiert mit den imaginären Freunden, wenn ihre Kinder sie vergessen? Denn nicht nur das Kind hat sie einst geliebt – sondern sie ihr Kind ebenfalls. Wir wissen alle, wie es ist, wenn eine Freundschaft zu Ende geht. Aber vom besten Freund oder der besten Freundin völlig vergessen zu werden, als hätte man nie existiert? Das ist eine andere Art von Schmerz und Verlust. All die Erinnerungen, die man zusammen hat und plötzlich mit niemandem mehr teilt. Man lebt in der Vergangenheit, an die man sich noch versucht, verzweifelt zu klammern. Kann man die alte Freundschaft irgendwie wieder aufleben lassen oder sollte man loslassen, nach vorne blicken und sich an die Freunde halten, die man all die Zeit an seiner Seite hatte?