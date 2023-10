Ein Protagonist, ein Hund, drei Filme

Jetzt also: Konzentration! Also für mich, nicht für euch, liebe Leserschaft. Ihr seid hoffentlich noch dabei. Wir waren also bei «A Nightmare Before Christmas», wo Jack, der Pumpkin King in einer Midlife Crisis, oder besser gesagt Mid-Afterlife Crisis steckt und sich, wie so viele Männer in dieser Phase, einen neuen Schlitten anschafft. Aber in seinem Fall eine wortwörtlichen Schlitten und nicht nur irgendeinen Schlitten, sondern ausgerechnet den vom Weihnachtsmann. Jack sucht eine neue Karriere und will fortan der König von Weihnachten sein, nicht mehr der König von Halloween. Wie das ausgeht, kann man sich wohl denken. Wer es aber genau wissen will, kann dies auf Disney+ herausfinden. Stets an seiner Seite sein treuer Begleiter, Geister-Hund Zero.