Honorable Mention

Ich kann natürlich nicht über Ewan McGregor schreiben, ohne «Beauty and the Beast» zumindest zu erwähnen. Aber da er die meiste Zeit des Films ein Kerzenständer ist, hat man nicht so wahnsinnig viel von ihm, weshalb der Film es nicht in die Liste geschafft hat. Und Star Wars muss ich ja nicht extra nochmal erwähnen. Ich weiss, ich hab jetzt ganz viele tolle Filme mit Ewan McGregor vergessen, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber sonst würde ich hier morgen noch sitzen und von dem Schotten schwärmen. Da guck ich mir jetzt doch lieber noch einen seiner Filme an. Schönes Wochenende euch allen und: May the Force, the fourth und Obi-Wan Kenobi mit euch sein!