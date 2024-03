...aber sollten das Kind in uns trotzdem bewahren

Soweit, so gut. Nur gibt es in dem Film einen Twist – den verrate ich euch hier nicht, ich will ja nicht spoilern. Aber während ich den Film geschaut habe, war mein Gedanke nicht etwa «Ich will wieder Kind sein und mit Peter Pan Abenteuer erleben», sondern mehr «Boah, Peter Pan ist voll nervig. Ich kann Hook verstehen, dass er ihn aus dem Weg haben will und würde lieber ein Pirat als einer der verlorenen Jungs sein!» Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich wohl oder übel erwachsen geworden bin. Wer jetzt aber Angst um mich hat: Keine Sorge, ein Kindskopf bin ich immer noch. Sonst ist das Erwachsensein doch viel zu langweilig. Das bedeutet also auch, dass ich am Sonntag nicht darauf verzichten werde, ein Osternest zu suchen und Schoggi in mich rein zu stopfen, bis ich mit Bauchweh und Übelkeit auf dem Sofa liege und vermutlich einen Disney-Film schaue. Nur weil ich «erwachsen» bin, muss ich noch lange nicht erwachsen sein!