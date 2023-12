Ryan Reynolds Film «Spirited», der auf AppleTV+ zu sehen ist, lässt uns mit Fragen zurück, aber nicht Fragen zu Plot, sondern Fragen zum Leben: Was ist besser, ein echter Weihnachtsbaum oder ein künstlicher? Ist Hass eine gute Marketing-Strategie? Wie weit würde man selbst gehen, um zu bekommen, was man will? Und: Können Menschen sich wirklich ändern? Also im Kern? Oder verfällt man letztlich doch immer in die gleichen Muster zurück?



Nur weil es also eine weihnachtliche Musical-Komödie ist, heisst es nicht, dass der Film oberflächlich ist. Er regt zum Nachdenken an, berührt das Herz und lässt uns aber ebenso lachen, singen und tanzen. Aber Vorsicht: Wer diesen Film gucken will, sollte sich vorher schlau machen über «A Christmas Carol», denn sonst gehen viele Witze im Film verloren. Lest doch zum Beispiel das Buch bei einer schönen Tasse Tee auf dem Sofa unter einer kuscheligen Decke! In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen 1. Advent!