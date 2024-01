Auf Saltburn haben Dekadenz und Exzentrik Vorherrschaft. Die Familie Catton geniesst ein Leben in Wohlstand, nein – in unerhörtem Reichtum, vererbt über Jahrhunderte. Wer kann es ihnen da verdenken, dass sie beizeiten den Bezug zur Realität verlieren? Wohl kaum der junge Oliver Quick, der als Student mit Stipendium an einer der renommiertesten Universitäten in Oxford den attraktiven Felix Catton kennenlernt. Durch einen Zufall und eine selbstlose Geste von Seiten Olivers gegenüber Felix werden die beiden Freunde. Felix geht mit Oliver durch dick und dünn, ist für ihn da, als dieser schwere Zeiten durchmacht und baut eine enge Bindung zu dem verschlossenen Oliver auf. Als Felix seinen Freund für den Sommer nach Saltburn einlädt, kann Oliver sein Glück kaum fassen. Ein Sommer auf einem alten Landsitz – und was für ein Anwesen Saltburn doch ist.