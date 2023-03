1. I Always, always never get my man vs. Always true to you in my Fashion

Der Song «Always, always never get my man» handelt davon, wie der Komtesse immer die Männer ihrer Wahl davon laufen. In der Regel, weil sie ihr fremd gehen. Obwohl sie doch gut aussehe und clever sei. Diesen Fluch scheint sie nicht brechen zu können, denn nun kommt ihr auch noch Melissa in den Weg.