Möchtet ihr mit mir zum Prom gehen?

Juni ist Pride-Month. Das heisst, dass dieser Monat der LGBTQ+-Community gewidmet ist. Ich sage hier extra nicht, dass in diesem Monat diese Community gefeiert wird, weil mal ehrlich: Das sollte man sowieso das ganze Jahr machen, finde ich. Aber im Juni wird ein stärkerer Fokus auf die LGBTQ+-Gesellschaft gelegt, auch, um das Bewusstsein für die Diskriminierung zu schärfen, welche diese Personen leider noch viel zu häufig erleben.



Genau um diese Diskriminierung geht es in «The Prom», einem Golden Globe-nominierten Musical, in dem ein junges Mädchen aus einem Vorort in den USA nichts weiter möchte, als ihre Freundin mit zum Abschlussball zu nehmen. Doch das wird nicht von jedem akzeptiert, man will ihr sogar verbieten, an der Schulfeier teilzunehmen. Um genau zu sein: Sie scheint das einzige Mädchen an ihrer Schule zu sein, dessen sexuelle Orientierung nicht der engstirnigen, christlichen Norm ihres Wohnortes entspricht. Selbst ihre eigenen Eltern setzten sie vor die Tür, als sie sich vor ihnen outete. Eine Situation, die heute leider noch für zu viele LGBTQ+-Menschen Realität ist.



Im Film erhält die Hauptperson Emma unerwartet Hilfe, als es sich eine Gruppe von Broadway-Künstlern, deren Karriere etwas ins Holpern geraten ist, zur Aufgabe macht, für das junge Mädchen die gute Fee zu spielen und dem hinterwäldlerischen Ort mal zu sagen, wo es lang geht und wie veraltet die Ansicht der Bewohnerinnen und Bewohner ist. Als diese von Emmas Fall Luft bekommen, machen sie sich auf, um der Teenagerin zu helfen.



Aber wer hätte es gedacht: Die Aussenseiter werden nicht gerade herzlich empfangen und obwohl sie alles versuchen, Emmas Schulalltag angenehmer zu machen und ihr den Abschlussball zu ermöglichen. Der Plan geht allerdings ordentlich nach hinten los und Emma spürt, dass sie die Sache selbst in die Hand nehmen muss.