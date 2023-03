Ob Netflix, Disney+, Amazon Prime Video oder AppleTV+ – die Auswahl an Streamingdiensten ist gross, die von Serien, die sich zum Bingen eignen, noch viel grösser. Um euch die Auswahl zu erleichtern, habe ich für euch fünf Serien zusammengetragen, die ich in letzter Zeit verschlungen habe, beziehungsweise von denen ich im Moment begeistert bin. Zu jedem Serien-Trailer erkläre ich euch kurz, wieso mich die entsprechende Serie so gefesselt hat. Und keine Sorge: Um Spoiler zu vermeiden und weil von einigen der hier genannten Serien schon mehr als eine Staffel draussen ist, habe ich jeweils nur den Trailer zur ersten Staffel ausgewählt.