Nicht nur für Isländer und Isländerinnen ein Vergnügen

Will Ferrell und Rachel McAdams, die einen 1-A isländischen Akzent an den Tag legen – was sogar von Isländern bestätigt wurde –, sind meiner Meinung nach grossartig in dieser Komödie und als der Film rauskam, hab ich ihn zwei, wenn nicht sogar dreimal geschaut, weil ich ihn einfach so genial finde. Ich bin allerdings auch grosser Fan der Veranstaltung und schaue diese regelmässig jedes Jahr, seit ich klein war. Oder zumindest jünger, denn eine Riesin bin ich ja immer noch nicht. Oh, und Pierce Brosnan spielt übrigens auch noch mit. Just saying.



Und ihr erinnert euch an mein «Jaja, Ding Dong» vom Anfang? Im Film werdet ihr erfahren, dass es sich dabei um einen Song handelt – der auf Island inzwischen schon fast zu einer Art Volkssong geworden ist. Aber das Lied ist halt auch echt lustig und macht gute Laune. So wie eigentlich die meisten Songs im ganzen Film – Ohrwürmer sind garantiert. Und so könnt ihr an diesem Wochenende im Prinzip zwei Eurovision Song Contests haben. Und selbst wenn ihr keine riesigen Fans des Wettbewerbs seid, ein lustiger Film geht doch eigentlich immer, oder?