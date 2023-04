Eine Zeitreise ins London vor 20 Jahren

Die 2000er waren für Amanda Bynes eine gute Zeit – zumindest was ihre Karriere anging. Sie war der Star diverser Teenie-Rom-Coms und eine dieser Komödien kam vor ziemlich genau 20 Jahren heraus, um genau zu sein am 27. März 2003. Die Rede ist von dem Film «Was Mädchen wollen», im Original «What a Girl wants».



In diesem witzigen Streifen macht sich eine New Yorkerin auf die Suche nach ihrem Vater, den sie nie kennenlernte. Die Reise führt sie über den grossen Teich nach London, wo sie herausfindet, dass ihr Vater, gespielt von Colin Firth, ein wohlhabender Lord ist und auf dem aufsteigenden Ast einer vielversprechenden Polit-Karriere. Mit ihrer quirligen Art stellt die junge Daphne das Leben ihres Vaters komplett auf den Kopf, wird nebenbei noch in die High Society Londons eingeführt und trifft sogar die Queen – die heute übrigens 97 Jahre alt geworden wäre, möge sie in Frieden ruhen. Ach ja, und auf dem Schoss von Charles sitzt Daphne dann plötzlich auch noch! (Nein, natürlich ist es nicht wirklich der heutige König.)



Doch es wäre keine romantische 2000er Teenie-Komödie, wenn sich Daphne nicht noch in einen jungen Engländer verlieben würde und auf einer Reise nach ihren Wurzeln zusätzlich die grosse Liebe findet. Und wie es sich für einen Film aus dieser Zeit und diesem Genre gehört, bekommen wir nicht nur eine, sondern gleich zwei Styling-Montagen zu sehen. Die eine, als Daphne die grosse Stadt erkunden und ihren Traum auslebt, die andere, als sie versucht, sich der Elite-Gesellschaft Londons anzupassen. «Plötzlich Prinzessin» lässt grüssen, sag ich da nur. Aber das ist es eigentlich auch, was ich an diesen Filmen so mag. Sie zeigen auf spassige Weise eine ganze Reihe an Kostümen und versetzen mich damit in eine unbeschwertere Zeit zurück, denn als Kind hat man doch das Gefühl, dass alles möglich ist und man eines Tages aufwacht und erfährt, dass man Prinzessin ist – oder im Fall von Daphne einen reichen Vater in London hat, man sich ins Flugzeug setzt und sich auf das wohl grösste Abenteuer seines Lebens einlässt.



Mit diesen Worten verabschiede ich mich für die nächste Woche von euch, denn es geht für mich nach? Richtig geraten: London! Allerdings erwarte ich von meinen Trip etwas weniger Abenteuer und Komplikation als von Daphnes Reise. Weiter mit «Siljas (Film-)Klappe geht es dann in zwei Wochen wieder.



Den Film könnt ihr bis dahin auf Netflix schauen und so ein bisschen in Millennial-Nostalgie schwelgen. Und wer nach «Was Mädchen wollen» noch nicht genug hat, der hängt am besten grad noch «Plötzlich Prinzessin» Teil 1 und 2 auf Disney+ ran!