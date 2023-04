Erinnert ihr euch noch an eure Kindheit? Diese Naivität und der Glaube an Wunderbares und Fantastisches? Die Aufregung, wenn wir am Ostermorgen aufstanden, um uns auf die Suche nach den Geschenken zu machen, die uns der Osterhase brachte? Und uns dabei nie gefragt haben, wieso ein Hase Eier bringt?



Klar, haben wir das, vor allem als Kinder, nie hinterfragt, denn der Glaube geht immerhin schon bis ins Mittelalter zurück, zumindest wenn es um Auferstehung geht. Der Hase galt einst als Symbol der Auferstehung. Naja, mit den rammelnden Hasen ist das vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt? Die Fruchtbarkeit der Langohren wurde zudem lange mit dem Frühling verbunden. Und in welcher Jahreszeit ist Ostern? Eben.



Dann wäre da noch die Frage, wo der Osterhase denn über das Jahr hinweg wohnt. Der Weihnachtsmann wohnt am Nordpol, das weiss ja jeder. Aber der Osterhase? Ist doch klar: Auf den Osterinseln! Das macht ja irgendwie auch Sinn – fanden zumindest die Macher des Films «Hop: Osterhase oder Superstar?» und platzierten auf den Osterinseln nicht nur die Heimat, sondern auch das Hauptquartier des Osterhasen und seiner Gehilfen – inklusive Statuen, die allerdings in die falsche Richtung gucken. Wenn das weihnachtliche Pendant Elfen in der Werkstatt hat, braucht der Osterhase schliesslich auch jemandem, der ihm hilft und beispielsweise die Eier bemalt, oder? Am logischsten ist es also, dass die Oster-Elfen Küken sind. Ostern – Osterhase, Eier – Hühner. Macht Sinn. Fun Fact, übrigens: «Hop: Osterhase oder Superstar?» ist der erste und bisher einzige Film der Produktionsfirma Illumination Entertainment, der sowohl live-Action als auch animiert ist. Und ich finde ja, dass sich das Ergebnis wirklich sehen lassen kann.