Sie ging durch die Hölle, sie überlebte, sie entschied sich, zu leben! Und was für ein Leben sie hatte. Am 24. Mai starb Rock-Legende Tina Turner im Alter von 83 Jahren in ihrem Daheim in Küsnacht. Ja, wir trauern, denn wir haben eine Ausnahme-Musikerin verloren. Doch wir feiern auch, feiern ihr Leben, ihre Musik, sie als Person. Ihre starken Songs spiegelten ihren starken Charakter wider, denn Tina Turner musste schlimme Zeiten durchleben, schreckliche Schicksalsschläge hinnehmen, doch eines tat sie nicht: sich unterkriegen lassen.



Vor 30 Jahren bekam man einen Einblick in den Aufstieg von Tina Turner, ihre Ehe zu Ike Turner und ihrem Leiden, welches sie während dieser durchmachen musste. Im Film «What’s love got to do with it?» wird man durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens und ihrer frühen Karrieretage geleitet. Man wird Zeuge davon, wie ihr eigener Ehemann sie schlägt und vergewaltigt, bis sie eines Tages all ihren Mut zusammen nimmt und mit nichts weiter als 37 Cent in der Tasche und ihrem Namen ihren Weg aus der Misshandlung durch ihren Mann findet.