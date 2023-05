Gesellschaftskritisch lustig

Was ich allerdings gut fand, war dass viele Erzählungen tatsächlich gesellschaftskritisch waren und entweder zum Nachdenken anregen oder es noch lustiger oder sogar spannend ist, wenn man die tatsächliche Geschichte dahinter kennt. Und wenn man aber den Sketch einfach gut findet, aber die echte Historie dahinter nicht kennt, wird man meiner Meinung nach dazu animiert, diese nachzulesen und damit dann am Ende doch noch etwas zu lernen. Chapeau, Mister Brook. Well done. Und das sogar noch mit so manchem bekannten Namen im Gepäck.



Und wenn ihr danach schon im Mel Brooks-Fieber seid, dann solltet ihr unbedingt «Robin Hood – Helden in Strumpfhose» auf Netflix gucken. Das ist wohl wirklich einer meiner Lieblingsfilme und als ich noch ein Kind war, hatten meine Schwester und ich eine Phase, in der wir den Film jeden Sonntag geguckt haben. Ja, er ist wirklich so gut! Wenn ihr mich also jetzt entschuldigen würdet, ich geh jetzt «Robin Hood» gucken, denn nur schon an den Film zu denken, hat mir jetzt richtig Lust darauf gemacht.

Und euch wünsche ich viel Spass auf eurer Zeitreise durch die verrückte Geschichte der Welt – Teil Zwei.