«The Merry Gentlemen» wünschen Merry Christmas

In diesem Fall kehrt Ashley nach Hause zurück, nachdem sie am Broadway die Kündigung erhalten hat und jetzt will sie ihren Eltern helfen, deren Bar zu retten. Da jedoch in einer Kleinstadt niemand mehr wirklich dafür zahlt, um Amateure in einer Bar singen oder tanzen zu sehen, lässt sich Ashley etwas sehr Unkonventionelles einfallen und gründet kurzerhand «The Merry Gentlemen» – im Prinzip die «Chippendales» für Weihnachten. Auf diese Idee kommt sie, als sie den Handwerker – und eigentlich Mädchen für alles in der Stadt – Luke kennenlernt. Ashley ist am Anfang genervt von Luke. Aber da Luke von Chad Michael Murray dargestellt wird, ändert sie ihre Meinung letztlich schnell über ihn. Vor allem dann, als sie ihn oben ohne sieht. Und ganz ehrlich? Ich kann es ihr nicht verübeln. Obwohl ich nicht ganz verstehe, wieso sie am Anfang überhaupt von ihm genervt war. Schieben wir es mal auf Starallüren. Immerhin trat sie jahrelang in einer Tanzrevue am Broadway auf.



Ashley hat also nur wenige Wochen Zeit, um die Bar ihrer Eltern zu retten. Und mit wenige Wochen meine ich drei. Aber schafft sie es, mit ihren «Merry Gentlemen» so viel Geld zu beschaffen? Die Leute in ihrem kleinen Ort Sycamore Creek sind schliesslich auch nicht aus Geld gemacht. Und dann mehrere Tausend Dollar innerhalb von drei Wochen zu beschaffen, scheint fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber nein, es wäre kein Weihnachtsfilm, wenn am Ende nicht alles gut kommen würde. Richtig? Oh, und ein Hund darf natürlich auch nicht fehlen. Der war für mich ja das Highlight. Chad Michael Murray in allen Ehren.