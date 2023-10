«When hinges creak in doorless chambers, and strange and frightening sounds echo through the halls … Whenever candlelights flicker where the air is deathly still, that is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight. Welcome, foolish mortals, to the Haunted Mansion.» Mit diesen Worten entführt uns Disney in eine gruselige Geistervilla, in der nicht nur freundliche Seelen ihr Unwesen treiben. Und wer einmal über die Schwelle des Hauses tritt, wird dieses nie mehr wirklich verlassen…