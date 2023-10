Vorerst noch sehr zuversichtlich, dass ihnen das gelingen wird, haben Winni, Mary und Sarah nicht damit gerechnet, dass die drei, welche sie aus der Hölle zurückgeholt haben, Hilfe von unerwarteter Seite bekommen: Binx, eine schwarze Katze, beziehungsweise der Bruder des letzten Opfers der Schwestern aus dem Jahr 1693, den sie in eine Katze verwandelt haben und der seitdem leben musste. Und ausserdem noch Winis Ex-Freund Billy Butcherson, der natürlich schon lange tot ist, aber von Winni kurzerhand aus seinem Grab geholt wird, um Max, Alison und Dani zu fangen. Nach einigen anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten stellt sich allerdings heraus, dass Billy nicht der typische Zombie ist, den man erwarten würde.



Seid ihr schon in den Bann von «Hocus Pocus» gezogen worden? Dann kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, am Wochenende auf Disney+ zu gehen und diesen ikonischen Film zu schauen. Und by the way: Einen zweiten Teil gibt es inzwischen auch. Da muss ich persönlich allerdings sagen, dass der mit dem ersten Film nicht mithalten kann. Vielleicht spricht da aber auch nur der nostalgische Millennial aus mir. Bette Middler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy sind aber in beiden Filmen als Sanderson-Schwestern genial.