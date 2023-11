Weihnachtsfilm nach Rezept

Als Kinder waren wir häufig ebenso sorgenfrei und happy. Wir sehen uns entweder nach dieser Zeit zurück oder wünschen uns in unserem jetzigen Dasein ein solch perfektes Leben. Die Hallmark-Filme geben einem die Möglichkeit zu träumen, gleichzeitig aber auch zu lachen, denn am Ende sind es nach wie vor Filme, die einfach nicht besonders gut sind. Und darin liegt das Geheimnis: Eine Prise Nostalgie, eine Messerspitze Einfachheit, gemischt mit einem guten Schluck Weihnachtsklischées, für etwa 90 Minuten die Kamera drauf halten und schon hat man einen Weihnachtsfilm, ganz nach Rezept. Gelingt jedes Mal!



Wer nun Original Hallmark-Filme sehen will, findet manche davon auf AppleTV+, beispielsweise «If I only had Christmas» (zu dt.: «Weihnachtswünsche für den Chef»), «Cross Country Christmas» (zu dt.: «An Weihnachten führen alle Wege nach Hause»), «A Blue Ridge Mountain Christmas» (zu dt.: «Weihnachten in Blue Ridge Mountain») oder «It’s beginning to look a lot like Christmas» (zu dt.: «Der Weihnachtswettbewerb»).



Wer sehen möchte, wie beispielsweise Netflix das Rezept umsetzt und den idealen Weihnachtsfilm backt, der kann sich zum Beispiel die Filme «A Christmas Prince», «The Knight before Christmas», «A Castle for Christmas» oder «Christmas with a View» streamen.