Vielschichtiger Film, der nicht nur für Kinder ist

In «Ein Königreich für ein Lama» haben die Charaktere so viele Facetten, man versteht zum Teil, weshalb sie so sind wie sie sind, weshalb sie gewisse Ansichten haben. Ich meine, natürlich ist Kuzco narzisstisch und denkt, die Welt dreht sich nur um ihn – man hat ihm immerhin sein ganzes Leben lang genau das gesagt und ihm alles gegeben, was er wollte, bevor er überhaupt wusste, was er wollte. Und Kronk? Kronk arbeitet zwar mit der bösen Yzma zusammen, aber er hat ein gutes Herz und letztlich macht er nur seinen Job. Und wie alle müssen einen Job haben und unser täglich Brot verdienen, richtig? Das rechtfertigt zwar keinen Mord, aber er widersetzt sich ja aufgrund seines Gewissens den Befehlen seiner Chefin. Grauzone also.



«Ein Königreich für ein Lama» war zu seiner Zeit ausserdem relativ modern, was gewisse Darstellungen anging. Denn bis zur Veröffentlichung des Films gab es in noch keine Disney-Film einen schwangeren Charakter. Doch die Ehefrau des Bauern Patcha ist hochschwanger – und am Ende des Films sieht man sogar das Neugeborene. Der Film porträtiert mit Chicha eine starke weibliche Persönlichkeit, die keine Angst davor hat, ihre Meinung frei zu äussern und deren Ehemann sie als gleichwertig respektiert. Die beiden sind gute Eltern – sie haben nämlich schon zwei kleine Kinder –, aber auch ein Ehepaar, das sich liebt und sich auf Augenhöhe begegnet.



In gewisser Weise erinnert die Story des Films im Kern an «Die Schöne und das Biest», aber eben mit einem gewissen Twist. Und nicht in Frankreich, sondern in Peru. Und ohne den Kuss der wahren Liebe. Obwohl… (when you know, you know!)



Vielschichtige Figuren, clevere Inszenierung des Films, Durchbrechen der Vierten Wand, groovige Musik – dieser Film hat wahrlich alles. Und ich bin der festen Meinung, dass er mir geholfen hat, wieder gesund zu werden, denn Lachen ist bekanntlich die beste Medizin!