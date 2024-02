Wenn für die Liebe die Regeln gebrochen werden

Viele haben vor einigen Jahren die Serie «How I Met Your Mother» geschaut und erinnern sich wohl noch gut an Barney Stinson, den Frauenhelden mit seinem ominösen Playbook, in dem alle Regeln und Anleitungen der Verführung stehen und mit welchen Spielchen und Tricks man Frauen am besten dazu bringt, mit einem zu schlafen. Für Barney laufen die Methoden mit seinem Playbook sehr gut, er ist der Meister der One Night Stands und hat auf Gefühle und Beziehung keine Lust.



Jetzt hat Netflix mit dem neuen Film «Players» das Playbook im Prinzip wieder zum Leben erweckt, aber etwas gender-gerechter gemacht. Im Fokus des Films steht Mackenzie, genannt Mack, die mit ihren Freunden Abend für Abend von Bar zu Bar zieht und Personen für einen kurzen nächtlichen Bettspass aufreisst. Dafür hat die Gruppe verschiedene Tricks, mit denen sie der auserwählten Beute etwas vorspielen und damit beinahe jedes Mal erfolgreich sind. Alles ändert sich, als Mack mit dem attraktiven Nick im Bett landet und merkt, dass sie es satt hat, immer nur schnelle, unbedeutende Affären für eine Nacht zu haben. Und so beschliesst sie, die Regeln zu brechen. Statt einen Plan für einen One Night Stand, erstellt sie mit ihren Freunden einen völlig neuen Plan, der das komplette Gegenteil von dem ist, was die Gruppe bisher abzog.