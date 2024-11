Wenn Hallmark-Weihnachten aufs Berner Oberland trifft

Achja, Hallmark-Weihnachtsfilme. Man liebt sie oder man hasst sie. Sie sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Man weiss, was man bekommt, man kann sich vom Film berieseln lassen, während man darauf wartet, dass draussen der Schnee zu rieseln beginnt. Auf letzteres müssen wir wohl noch warten, aber die Filme können wir schon schauen. Als ich also «Merry Swissmas» oder «A Christmas in Switzerland» auf AppleTV+ gesehen hab, war mir klar: Mit diesem Film muss ich dieses Jahr meinen Weihnachtsfilm-Marathon beginnen. Und ich hätte nicht besser wählen können. Der Film ist alles, was ihr euch jetzt vorstellen könnt – nicht mehr, nicht weniger. Und das Ganze mit einer ordentlichen Prise Swissness! Das macht den Film noch viel unterhaltsamer.