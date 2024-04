So, ich habe es getan, ich habe «Poor Things» geschaut. Bravo, hab ich gut gemacht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich bis zum Schluss durchgehalten habe, weil zwischendurch habe ich mich ganz ehrlich gefragt: Wieso tu ich mir das an? Was bitte guck ich da grad? Und wieso finden den Film alle so toll?