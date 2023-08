Embrace your inner Elle Woods

Elle Woods legte meiner Meinung nach also den Grundstein für Barbie – nicht umsonst wird sie als Malibu Barbie im Film bezeichnet –, oder um es so zu sagen: Reese Witherspoons Elle Woods walked, so Margot Robbies Barbie could run! Und wir müssen uns nicht zwischen Aussehen und Verstand oder Liebe und Karriere entscheiden. Wenn wir wollen, können wir alles haben, und wenn wir nicht alles wollen, ist das auch okay. Und denkt dran: Wenn euch jemals wieder jemand unterschätzt, weil ihr ein bisschen zu jung, ein bisschen zu blond, ein bisschen zu fröhlich oder pink seid oder sonst irgendwie nicht der Norm entsprecht – ihr habt immer die Chance, das zu eurem Vorteil zu nutzen und zu beweisen, dass ihr zu so viel mehr fähig seid, als das blosse Auge vermuten lässt!