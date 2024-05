Geschichte für Anfänger

Vor zwei Jahrzehnten also konnten wir den Krieg zwischen den Griechen und Trojanern verfolgen, Wolfgang Petersen hatte einen wahren Epos auf die Leinwand gebracht und liess die Herzen reihenweise für Paris, Hector oder Archilles höher schlagen. Obwohl nicht ganz jugendfrei wegen Gewalt (logischerweise, Film über Krieg, hallo?) und sexy time, hab ich den Film trotzdem geguckt. Hätte ich gar nicht dürfen. Hab ich ein Glück, dass meine Mutter Historikerin ist. Da hat sie Wert drauf gelegt, dass mir Geschichte näher gebracht wird. Auch wenn sie wohl darauf hätte verzichten können, dass ihre kleine Tochter den nackten Po von Orlando Bloom oder Brad Pitt zu sehen bekommt.



Tja, das eine was man will, das andere was man muss. Dachten sich wohl auch die griechischen Soldaten, als sie wohl wenig Lust hatten, sich in ein hölzernes Pferd zu zwängen und auf engstem Raum abzuwarten, während sie zuhörten, wie die Trojaner Party machten. Aber was tut man nicht alles für die Kriegsführung und die Einnahme einer Stadt.

Jedenfalls habe ich schon früh gelernt, was es mit dem trojanischen Pferd auf sich hat, wieso es Achilles-Verse heisst und dass es doch noch Filme gibt, in denen Sean Bean nicht stirbt.



Wenn ihr also an diesem verlängerten Wochenende mal wieder in Nostalgie schwärmen wollt und mal wieder in der Kiste der alten Griechen herumkramen wollt – nicht in der Büchse der Pandora bitte, wir brauchen nicht noch mehr Katastrophen – dann schaltet Netflix ein und führt euch mal wieder «Troja» zu Gemüte.