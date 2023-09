Wie Lesen und Schreiben unser Leben verbessern kann

«Beauty and the Beast»

Ich weiss, ich weiss. Ihr denkt jetzt sicher: «Ach Silja, nicht schon wieder ein Disney-Film!» Doch! Doch, genau schon wieder ein Disney-Film. Denn es geht heute ums Lesen und Schreiben und Belle ist wohl der bekannteste Bücherwurm unter den Disney-Prinzessinnen, wenn nicht sogar unter den Disney–Figuren. Und egal, wie blöd Gaston es findet, dass Belle als Frau viel und gerne – oder überhaupt – liest, so toll findet es das Biest, aka Belles zukünftiger Ehemann! Und ausserdem ist Belle die einzige Bewohnerin des kleinen Städtchens, dass den Buchladen am Leben erhält, oder besser gesagt die Bücherei. Weil zu kaufen scheint sie dort nie etwas. Also nicht weiter verwunderlich, dass in der Live Action-Verfilmung ein Pfarrer draus gemacht wurde, der einfach ein paar Bücher bei sich hat, die Belle sich ausleihen darf. Und die Liebe zum Lesen bringt Belle und das Biest später auch näher – er schenkt ihr immerhin eine ganze Bibliothek. Die Latte liegt also hoch für alle zukünftigen Geschenke.